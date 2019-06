Ventimiglia. E’ stato rimosso stamani l’info point allestito nel luglio del 2017 in piazza Cesare Battisti dalla Croix Rouge Monégasque allo scopo di aiutare i migranti che, dopo aver raggiungo la città di confine in treno, avessero bisogno di informazioni su come raggiungere il Campo Roja o la Caritas.

[Per foto e video si ringrazia Marco Maiolino]