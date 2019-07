Ventimiglia, torna la rassegna “Musica in Cattedrale”

Ventimiglia. Domenica 30 giugno alle 16 nella cattedrale di Ventimiglia il primo appuntamento della rassegna “Musica in Cattedrale”.

Protagonista del pomeriggio musicale, l’Ensamble formata dagli allievi del dipartimento di Musica Antica dell’Accademia Ranieri III di Monaco in collaborazione con la classe di Violino Barocco del Conservatorio di Nizza. Dirige il Maestro Flavio Losco. In programma opere sacre per Coro e Orchestra di Johann Sebastian Bach. Locandina