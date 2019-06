Ventimiglia. In occasione dell’evento della Notte Bianca, sulla passeggiata mare, nel tratto di fronte alla Pizzeria “La grotta”, sabato 29 giugno dalle 21 alle 22, l‘Associazione Indanza offrirà uno stage gratuito, aperto a tutti, di danze occitane e tradizionali, insegnate dal maestro Alberto Stoppa.

Da tempo L’Associazione Indanza si occupa della ricerca, preservazione e diffusione delle danze tradizionali, in particolare le danze occitane, ma in generale di tutti i paesi del mondo. Un’occasione speciale per conoscere e provare a danzare, per godere di un po’ di divertimento semplice in compagnia e di fronte allo spettacolo del mare della nostra Riviera. A seguire, dalle 22, ballo occitano e tradizionale.

Per maggiori informazioni www.indanza.it o su pagina Fb “Indanza Assoc”.