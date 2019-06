Ventimiglia, si riunisce oggi la prima giunta Scullino

Ventimiglia. Si riunirà oggi la prima giunta capitanata dal sindaco Gaetano Scullino. All’ordine del giorno anche l’avvio della procedura per intestare la piazzetta adiacente al Bar Canada in memoria dei giudici Falcone e Borsellino, come promesso dal sindaco in chiusura della campagna elettorale.

Verranno sottoposte all’attenzione di sindaco e assessori, tutte le delibere già pronte in mano al segretario generale. Tra queste dovrebbe esserci il calendario delle manifestazioni estive e forse anche la nuova macrostruttura e micro dell’ente in quanto i contratti in scadenza il 30 giugno di dirigenti e funzionari devono essere rinnovati.