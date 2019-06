Ventimiglia. Patente ritirata e multa di circa 350 euro. E’ quanto capitato sabato a un automobilista di Cuneo ‘beccato’ dalla postazione mobile con telelaser della polizia locale mentre a bordo della propria auto sfrecciava a 107 km orari sulla SS20, la strada che collega Ventimiglia al colle di Tenda.

Impegnati nel controllo delle strade fuori dal centro cittadino per garantire sicurezza e incolumità agli abitanti, gli agenti hanno subito fermato l’automobilista. Per lui un’amara sorpresa: oltre alla multa salatissima, per la velocità raggiunta ampiamente superiore ai 50 Km/h previsti, gli è stata ritirata la patente di guida.