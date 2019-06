Ventimiglia. Ieri, domenica 2 giugno, festa della Repubblica, si è svolta la terza edizione della regata dedicata al caro amico Cristian.

Una gara combattuta a colpi di remi nelle virate violente previste dal percorso, dove i gozzi hanno dimostrato forza e tecnica nel dominare il mare, posizionandosi primo Sestiere Campu (bianco verde), secondo Sestiere Cuventu (rosso e bianco), terzo Sestiere Marina (bianco e azzurro), quarto Sestiere Burgu (bianco, nero e oro) e quinto Sestiere Ciassa (giallo e rosso).

di 10 Galleria fotografica Sestiere Campu si aggiudica il 3° trofeo Memorial Cristian Lorenzi









Ramon Bruno nel ruolo di capitano, ringrazia tutti i volontari del Sestiere Burgu per l’organizzazione complessiva dell’evento, in particolare Cristian Di Franco, Roberto Alessandro, Mauro Morsia ed il Geom. Luca Lacqua per aver stilato il regolamento ed il progetto.

Si ringraziano gli equipaggi delle squadre partecipanti, i genitori di Cristian e Flavio Di Muro per essere intervenuti alla premiazione delle squadre; Pasta Fresca Morena per i premi messi in palio; Marco Maiolino per essere stato in prima fila per documentare la gara; ed infine Barbone il Rock per il ricco rinfresco offerto a tutti i partecipanti al termine della gara.