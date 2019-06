Vive a Ventimiglia l’ “esibizionista dell’autogrill” di Savona: denuncia e Daspo urbano

Ventimiglia. E’ domiciliata a Ventimiglia dove vive con un compagno l’ “esibizionista dell’autogrill” dello svincolo autostradale di Savona i cui video espliciti di sesso orale nei giorni scorsi sono diventati fenomeno virale sulle varie chat di messaggeria elettronica.

Nelle scorse serate la giovane, conosciuta a Ventimiglia, è stata notata anche all’autoparco di Roverino in atteggiamenti analoghi.

La donna, una rumena 30enne, T.C., è stata fermata nella serata di ieri dagli agenti della polizia municipale della città della Torretta riconosciuta, appunto, grazie ai video diffusi nei giorni scorsi via WhatsApp che hanno reso di pubblico dominio la vicenda.

Nei suoi confronti è scattata una sanzione amministrativa per atti osceni in luogo pubblico. Ma non solo, in relazione alle immagini inequivocabili dei video la rumena è stata sanzionata anche per l’attività di prostituzione, con conseguente Daspo urbano della durata di 48 ore.

Trascorreva le giornate nell’autogrill del casello autostradale pronta a mostrarsi nuda ai camionisti. I video utilizzati per gli accertamenti risalgono allo scorso weekend, ma non è escluso che ce ne siano molti altri che mostrano la 30enne “in azione”.

La donna, portata al comando della polizia municipale di Savona, ha ammesso le sue responsabilità. Secondo quanto appreso avrebbe riportato agli agenti di essere stata sempre ubriaca e inconsapevole delle sue azioni.

Gli agenti l’ hanno accompagnata, infine, alla stazione ferroviaria di Mongrifone: la 30enne, infatti, è domiciliata a Ventimiglia, dove vive con un compagno.

Inoltre, i vigili savonesi segnaleranno il caso della rumena sia ai Servizi sociali del comune di Ventimiglia e all’Asl 1 Imperiese competenti per il trattamento sociale e sanitario del caso.

(foto Ivg)