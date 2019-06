Ventimiglia, «Serve un parcheggio alla foce del Roja». Civica 20 scrive a prefetto, presidente della Provincia e sindaco

Ventimiglia. Scrive Mauro Merlenghi dell’associazione “Civica 20″: «Poniamo alla vostra cortese attenzione (rivolgendosi al prefetto Alberto Intini, al presidente della Provincia Domenico Abbo e al sindaco Gaetano Scullino ndr.)il problema legato alla impossibilità alla città di Ventimiglia di poter usufruire dello spiazzo situato alla foce del fiume Roja, utilizzato fino a qualche anno fa come parcheggio auto, poi chiuso a causa del regolamento del piano di bacino.

In questo periodo la città sta vivendo grosse difficoltà per la non disponibilità di oltre duecento posti macchina situati in piazza Marconi e sul lungomare Marconi, posti auto non utilizzabili a causa i lavori inerenti al porto.

Ciò sta producendo grossi problemi alle attività commerciali di Ventimiglia che vivono dell’afflusso dei clienti provenienti dalla Costa Azzurra, ovviamente non trovando posti auto desistono e rinunciano a permanere nella nostra città.

Il regolamento di bacino impedisce l’utilizzo a questo scopo, ma in via temporanea e con le debite prescrizioni, si potrebbe concedere una autorizzazione straordinaria affinché la città possa, almeno per il periodo estivo, mitigare questa perdita di posti auto.

Cortesemente vogliate prendere in considerazione questa richiesta e certi della vostra attenzione vi ringraziamo per quanto potrete fare».