Ventimiglia, scatta il piano asfalti: tutte le vie da rifare

Ventimiglia. Dal 1 luglio scatta il piano asfalti, di seguito tutte le vie da rifare e i conseguenti divieti:

– Con decorrenza da lunedì 1 luglio a termine lavori dalle 21 alle 6 è istituito il divieto di sosta e di transito a tutti i veicoli in passeggiata Oberdan;

– Con decorrenza da lunedì 1 luglio a termine lavori dalle 21 alle 6 è istituito il divieto di sosta in via Roma (tratto compreso tra via Chiappori e via Ruffini) e in via Mazzini;

– Con decorrenza da lunedì 1 luglio a termine lavori dalle 21 alle 6 è istituito il divieto di sosta sul lungomare nel tratto compreso tra passeggiata Oberdan intersezione con via Chiappori sino a passeggiata Cavallotti all’intersezione di via Dante nei punti dove sono presenti i dossi stradali;

– Durante la chiusura delle strade sono a carico della ditta esecutrice i lavori di tutta la segnaletica indicante la chiusura della strada e i percorsi alternativi;

– La ditta esecutrice dei lavori dovrà garantire scrupolosamente il transito dei pedoni in condizioni di sicurezza, la pulizia della strada e l’apposizione di tutta la segnaletica indicante le deviazioni obbligatorie e i percorsi alternativi;

– Dovranno essere scrupolosamente osservate le disposizioni contenute nell’art. 21 del D.Lgs 30.04.92, n. 285 (normativa inerente la sicurezza e la segnalazione dei cantieri).