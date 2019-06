Ventimiglia, riuscito il saggio musicale degli alunni della scuola media di Roverino

Ventimiglia. Lunedì 3 giugno presso la scuola secondaria di primo grado di Roverino si è svolto il saggio musicale di fine anno in cui si sono esibiti alunni delle classi prime e seconde.

A mettersi in gioco alcuni alunni del laboratorio musicale del mercoledì pomeriggio diretto dal professor Reghezza nei mesi di aprile e maggio. L’interesse per la materia e la performance strumentale ha prodotto nei giovani studenti la volontà di cimentarsi come solisti accompagnati dallo stesso docente alla tastiera.

Ecco i nomi degli alunni che hanno suonato da solisti davanti ai loro compagni e ad una rappresentanza dei genitori:

Flauto dolce: Luca Brioni, Lorenzo Minasi, Vaccaro Luna, Matteo Gangemi, Matteo Florio, Marco Zoccali. Flauto traverso: Alessandro Benedetti, Zelda Bonizzoni. Pianoforte: Caterina De Crea, Cristiano Zallio, Viola Marino Chitarra: Ariel Barbera Violino: Viola Lombardo.

Mentre il professor Reghezza ha curato maggiormente l’esecuzione solistica riguardante gli strumenti sopraindicati, il professor Miccichè ha operato i giovedì pomeriggio, con intento più collettivo, allestendo il gruppo strumentale che ha poi concluso lo spettacolo eseguendo i seguenti brani:

The lion sleeps tonight, Yellow Submarine, Isn’t she lovely, Gonna Fly now, Cavour Blues (con il contenuto intervento del professor Palleschi).

Alcuni degli alunni che si sono esibiti stamane come solisti o nel gruppo strumentale conclusivo avevano anche suonato al liceo musicale di Albenga lo scorso 3 maggio. «La dirigente scolastica Antonella Costanza e la vicaria professoressa Antonella Iannucci si complimentano con i professori Reghezza e Miccichè e gli alunni per la lodevole iniziativa».