Ventimiglia. «Ogni notte una rissa. Non ne possiamo più». Sono stremati i ventimigliesi le cui abitazioni si affacciano sul tratto di passeggiata a mare nei pressi dello stabilimento balneare Brigantino, dove quasi ogni notte, come dimostrato dai filmati realizzati dagli stessi residenti, la strada si trasforma in un vero e proprio Far West a causa delle continue risse tra gruppi di ecuadoriani e romeni, spesso ubriachi.

Urla, schiamazzi e bottiglie spaccate a terra. Sono questi gli elementi che caratterizzano ormai quel tratto di Ventimiglia, causando non poca apprensione nei cittadini e negli automobilisti che si trovano a transitare.

Protagonisti degli episodi sono, appunto, ecuadoriani e romeni che all’uscita del locale, spesso in preda ai fumi dell’alcool e dopo una parola di troppo, passano alle mani, dando vita ad una situazione diventata ormai ingestibile e intollerabile per i residenti che si trovano spesso a fare i conti con questa scomoda situazione.

I residenti di un condominio, esasperati, hanno richiesto la rimozione dalla panchina antistante l’edificio per ridurre al minimo le possibilità di bivacco e delle conseguenti risse.