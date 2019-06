Ventimiglia, rissa tra ragazzini finisce a calci e pugni. Intervengono i carabinieri

Ventimiglia. Una zuffa tra ragazzini tra i 15 e i 17 anni è avvenuta intorno alle 22 di ieri tra via Giovanni XXIII e il Resentello di Ventimiglia. Non si conosce ancora il motivo che ha spinto i giovani, che in due gruppi distinti stavano festeggiando la fine della scuola, a litigare tra loro.

Stando a quanto ricostruito, uno dei due gruppi si è avvicinato all’altro e ha iniziato a insultare i coetanei senza un apparente motivo.

Dalle parole si è passati alle mani: sono volati calci e ceffoni, tanto che alcuni dei giovani coinvolti ha chiamato i propri genitori, che a loro volta hanno allertato i carabinieri. Quando i militari sono giunti al belvedere Resentello, hanno identificato una quindicina di ragazzi. Alcuni sono stati accompagnati in ospedale per le ferite riportate nella colluttazione. Nulla di grave, si tratta per lo più di graffi e abrasioni.

Al momento non risultano denunce.