Ventimiglia, primo incontro ufficiale Di Muro-Scullino. Confronto sulla futura giunta?

Ventimiglia. Ieri il primo incontro ufficiale in Comune tra il neoeletto sindaco Gaetano Scullino e il deputato leghista Flavio Di Muro.

Convenevoli di rito a parte, con ogni probabilità i due si sono confrontati sulla possibile giunta. Un compito non semplicissimo visto che bisogna ‘accontentare’ tre liste di centrodestra, con l’exploit della Lega che ha fatto da traino alla coalizione, oltre a due liste civiche.

Anche se quella capitanata da Martinetto, “Ventimiglia nel Cuore”, non ha superato lo sbarramento del 4 per cento, Gaetano Scullino dovrà comunque mettere in conto che Domenico Martinetto è il terzo candidato consigliere più votato della sua coalizione e il quinto assoluto delle amministrative dello scorso 26 maggio. Senza contare che il contributo della sua lista è stato fondamentale per vincere al primo turno.