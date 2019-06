Ventimiglia. Primo sopralluogo ufficiale per la neo-insediata amministrazione Scullino al porto di Cala del Forte. «Avevo già visto il porto in fase avanzata, ma ora è in fase di arrivo ed è eccezionale – ha dichiarato Gaetano Scullino al termine della visita – La Monaco Ports sta lavorando in modo egregio e noi siamo orgogliosi di far parte di questa compagine».

Oltre ad assessori e consiglieri di maggioranza, il sindaco era accompagnato dal suo predecessore, oggi consigliere di minoranza, Enrico Ioculano, che ha agevolato l’ingresso della Ports de Monaco nella gestione dell’approdo e dal presidente della società monegasca, Giovanni Battista Borea D’Olmo.

«Dalla Marina di Cala del Forte che sta diventando bellissima partirà il rilancio della nostra città», ha detto Scullino, rimarcando che l’anima di Ventimiglia, da sempre prettamente commerciale, si aprirà al turismo grazie al porto.

Per quanto riguarda i lavori da ultimare, a fare il punto è Borea D’Olmo: «Contiamo di finire la parte a mare sicuramente entro la fine dell’anno. Per l’inaugurazione del porto, al massimo, si arriverà al giugno 2020».