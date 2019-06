Ventimiglia, prima giunta Scullino. Il neo-sindaco: «Impegno e passione, senza riserve»

Ventimiglia. «E’ iniziato oggi il percorso dell’amministrazione. Consapevoli della grande responsabilità che i cittadini ci hanno dato, scegliendoci come loro amministratori, noi operiamo con impegno e passione senza mai risparmiarci per risolvere le criticità della città». Lo ha detto il sindaco Gaetano Scullino al termine della prima giunta della prima riunione di giunta insieme ai suoi cinque assessori: Simone Bertolucci, vicesindaco con deleghe a Turismo, Manifestazioni, Cultura, Sport e Frazioni; Tiziana Panetta, assessore a Urbanistica ed Edilizia privata; Mabel Riolfo assessore a Servizi sociali, educativi e scolastici; Giovanni Ascheri assessore a Lavori pubblici e Patrimonio e Matteo De Villa assessore al Commercio, Industria e Artigianato.

La giunta ha approvato l’organizzazione della macrostruttura comunale, ridisegnando i ruoli di dirigenti e funzionari apicali. «Abbiamo apportato delle modifiche nei settori principali- ha dichiarato il sindaco – In modo da portare avanti al meglio gli indirizzi politici in ottemperanza a quello che era il nostro programma elettorale. Ciascuno dei dirigenti è stato messo al posto giusto in base alle sue competenze». Secondo il sindaco, con il nuovo organigramma «è stata applicata davvero la meritocrazia».

Approvato inoltre il cambio di nome della piazzetta adiacente al Bar Canada, che verrà intitolata ai giudici Falcone e Borsellino. Non appena giungerà il nullaosta della Prefettura, verranno realizzate le nuove targhe e si procederà alla cerimonia di intitolazione.

Infine, la giunta ha approvato il calendario degli eventi estivi: un pacchetto di manifestazioni dal 1 luglio al 30 settembre. «Ovviamente noi siamo appena arrivati – ha concluso Scullino – Quindi potranno esserci delle aggiunte». Il calendario delle manifestazioni verrà presentato alla stampa e dunque alla città nei prossimi giorni.