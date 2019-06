Ventimiglia. Come negli anni scorsi, i lavoratori frontalieri in pensione sono costretti a lunghe code all’anagrafe per vedersi rilasciare l’attestato di ‘esistenza in vita’ in modo da poter ricevere la pensione.

Per evitare le tensioni dovute al caldo e alla coda che si erano verificate negli anni scorsi, una pattuglia di polizia locale assiste, su disposizioni dell’amministrazione comunale, all’operazione.