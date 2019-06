Ventimiglia. Esordio con il botto per l’equipaggio del gozzo del Sestiere Cuventu.

Nelle acque antistanti il Barbone in Rock Restò, si sono dati battaglia gli equipaggi dei sestieri ventimigliesi nella regata di esordio organizzata dal Sestiere Burgu del presidente Ramon Bruno, il “3° Memorial Cristian Lorenzi“.

La regata organizzata in batterie ha visto i ragazzi biancorossi uscire vincitori dalla batteria di qualificazione contro la Ciassa, per poi ripetersi nella batteria di semifinale proprio contro i padroni di casa del Burgu. La finale ha visto i ragazzi del Cuventu affrontare i mostri sacri del remo di Ventimiglia, il Sestiere Campu, dominatori dell’ultima decade di regate. Con onore hanno portato a casa un meritatissimo quanto inaspettato secondo posto. I vogatori sono stati supportati in tutte le batterie dai tamburi del Cuventu, fiore all’occhiello del Sestiere.

Un ringraziamento al Sestiere Burgu, ottimo padrone di casa e congratulazioni a tutti gli equipaggi, ma soprattutto il ringraziamento del Capitano Andrea Silipo va a Stefano, Emanuele, Alberto, Daniele e Sergio per la grande prestazione.

Appuntamento a domenica 16 giugno alle 18 per il “Primo Trofeo Sestiere Cuvnetu”, regata con partenza sempre nelle acque antistanti il Barbone in Rock Restò e giro di boa alla Madonnina di Nervia.