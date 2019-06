Ventimiglia, nel corso dell’esercitazione rilevata perdita reale da una cisterna: tecnici al lavoro

Ventimiglia. Nel corso dell’esercitazione che si è tenuta stanotte presso la stazione della città di confine, i vigili del fuoco hanno individuato una cisterna carica di gas combustibile su un convoglio diretto in Francia che presentava una effettiva perdita.

I pompieri sono passati, dunque, immediatamente dalla simulazione alla attività reale tenendo sotto controllo la situazione.

Essendo il convoglio diretto in Francia nelle prime ore della mattinata è previsto un vertice con i colleghi d’Oltralpe per verificare se la cisterna è in grado di giungere a destinazione senza pericoli o se sarà necessario svuotarla.