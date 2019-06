Ventimiglia, menzione speciale per il disegno di legge dell’“Aprosio” al concorso “Un giorno in Senato”

Ventimiglia. «Al Dirigente del liceo “Aprosio” di Ventimiglia, sono lieto di comunicarle che il disegno di legge presentato dal suo istituto per il concorso Un giorno in Senato 2018/2019 organizzato dal Senato della Repubblica in collaborazione con il Miur, è risultato meritevole di Menzione Speciale». Inizia così la comunicazione con la quale le classi 4B scientifico e 4L classico del liceo “Aprosio” di Ventimiglia hanno ricevuto la notizia che il loro disegno di legge è stato scelto dall’apposita commissione del Senato che ha indetto il concorso “Un giorno in Senato”.

Gli alunni, seguiti dai docenti di Diritto, prof. Gabriele Cascino e prof. Giuseppe Princiotta, dopo essere stati selezionati – unica scuola della Liguria – la fase finale, hanno ottenuto la menzione speciale: saranno tutti invitati a partecipare a Roma, ospiti del Senato, ad un incontro formativo finalizzato ad approfondire la conoscenza del Parlamento e a discutere il disegno di legge da loro predisposto dopo un lungo lavoro fatto di proposte, confronto, studio nel rispetto di tutti i passaggi istituzionali previsti.

Il testo integrale è reperibile all’indirizzo web http://www.senatoperiragazzi.it/iniziative/disegno-di-legge/88/

Questo brillante successo si aggiunge all’ottimo risultato ottenuto dagli alunni – ora impegnati negli Esami di Stato – Denise Praticò (classe 5E linguistico) e Giuliano Verrando (classe 5D scientifico); i loro temi sono risultati fra i trenta vincitori del concorso regionale “Diventiamo cittadini europei” e potranno partecipare in autunno ad un viaggio a Strasburgo presso il Parlamento Europeo.

Due esempi di attività concrete di cittadinanza e Costituzione, con risultati che sono lusinghieri per il liceo “Aprosio” ma anche incoraggianti per la comunità sociale e civile che può contare su giovani interessati a questi temi e impegnati un domani in forme di cittadinanza attiva e consapevole.