Ventimiglia, manifestazione di interesse di Aiga per affidamento servizio pulizia e manutenzione depuratore

Ventimiglia. Aiga Spa ha pubblicato una manifestazione di interesse, per le sole cooperative sociali di tipo B o loro consorzi, per l’affidamento del servizio di presidio, pulizia e manutenzione dei macchinari dell’impianto del civico depuratore comunale di Ventimiglia, per il periodo dal 15 luglio al 31 dicembre.

La documentazione relativa è reperibile sul sito dell’Aiga Spa alla pagina Avvisi di gara, nella sezione “gare ed appalti” contenuta nella pagina Società Trasparente, cliccando successivamente sul testo della manifestazione, o più semplicemente tramite il link:

http://www.aigaspa.it/wp-content/uploads/2019/06/Affidamento-servizio-pulizia-civico-depuratore-protocollo-670-19_06_2019.pdf