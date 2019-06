Ventimiglia, l’istituto Marco Polo chiude l’anno scolastico con un concerto

Ventimiglia. Ieri 10 giugno alle 10.45 presso l’aula magna “Petrognani” dell’istituto “Marco Polo” di Ventimiglia si è tenuta la manifestazione di fine anno scolastico degli istituti Fermi Polo, culminata con il concerto diretto dal maestro Franco Cocco e iniziata con la proiezione della clip realizzata durante il corso di teatro diretto dal maestro Davide Barella.

L’esperimento di video teatro, dal titolo “Reality show”, ha messo insieme tutte le competenze dei ragazzi frequentanti. In un susseguirsi di recitazione, danza, mimo, arte, letteratura, canto è stata inscenata la truffa di due falsi impresari ai danni di aspiranti concorrenti a un reality show, rivelatosi poi un raggiro nel quale sono caduti i più imprudenti e i più ingenui.

L’occasione è servita per mettere in mostra tutte le abilità degli studenti, sorprendentemente a loro agio davanti all’obiettivo, e per trattare la spietata falsità del mondo virtuale, che spesso alimenta sogni giovanili mutandoli bruscamente in incubi.

Il progetto teatro, determinato dalla Dirigente Scolastica Antonella Costanza, è stato realizzato in collaborazione coi professori Antonio Gallo, Martino Melchionda, Gabriella Moraglia e Davide Botta, che ha pure recitato la parte di uno dei due manigoldi. I ragazzi del corso sono stati in tutto 56, 26 dei quali attori nella fiction.