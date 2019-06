Ventimiglia. La squadra BTP-De Villa, capitanata da Bruno Lavazza, ha vinto l’edizione 2019 del Torneo cittadino di tennis a squadre sponsorizzate ( iniziato nel 1975).

Hanno “ceduto” in finale i portacolori della “Zaly home” di capitan Ventrella; ai posti d’onore le squadre Black power e Pasta e basta. Vincitori e vinti sono stati festeggiati e premiati la sera del 1° giugno nel corso di un incontro conviviale al Circolo di Ventimiglia con il presidente ing. Francesco Marcianò, il vice Elio Gastaldo, il socio onorario Eduardo Raneri ( autore delle foto-ricordo).

Vale la pena ricordare che il “team” vincente, in prevalenza femminile, comprendeva Di Rienzo, Calderone, De Villla, Lavazza, Sorbara, Cicerone, Garganelli e Littardi. Sui campi del TC Ventimiglia è in programma, a partire dal 7 giugno, la disputa del Torneo FIT di singolare maschile ( lim:3.1). Per contatti e adesioni tel. (0184)355224. (e.r.)