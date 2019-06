Ventimiglia, inizia la stagione balneare. Ecco tutti i divieti per chi va al mare

Ventimiglia. Inizia la stagione balneare e scattano i primi divieti di balneazione. Questa volta però non sono legati all’inquinamento del mare. Bensì alla potenziale esistenza di pericoli per la sicurezza, per l’incolumità pubblica e privata.

Fatto sta che il Comune ha emesso un ordinanza che proibisce la balneazione alle foci del fiume Roya e del torrente Nervia. E’ fatto anche divieto assoluto di accesso, stazionamento, per persone e mezzi sulle scogliere frangiflutti e pennelli esistenti sull’intero litorale del territorio comunale.

E’ anche assolutamente vietato tuffarsi dai predetti manufatti. E’ infatti fatto divieto assoluto di balneazione all’interno dei corridoi di lancio per imbarcazioni esistenti sull’intero litorale.