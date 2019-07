Ventimiglia, incidente in moto. Ragazzo e ragazza all’ospedale

Ventimiglia. Incidente in via Roma all’incrocio di via della Repubblica dove una coppia di giovani di 23 e 19 anni in sella a una motocicletta si sono scontrati contro un’auto.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale. Secondo una prima e frammentaria ricostruzione l’auto si stava immettendo in via Roma da via della Repubblica nel momento in cui transitavano i due giovani, che viaggiavano in direzione ponente.

Sul posto sono accorsi il personale santiario del 118 e un equipaggio di Ponente Emrgenza di Bordighera. Tra i due feriti il più grave è il ragazzo che ha riportato un trauma facciale. Lievi escoriazioni per la giovane donna che era con lui.

FOTO DI VINCENZO CONDINA