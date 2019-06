Ventimiglia. Era stato riammesso in Francia dalle autorità italiane perché irregolare sul nostro Paese, ma arrivato a Mentone, si è gettato in mare per ritornare in Italia. E’ quanto successo stamani al valico di Frontiera di Ponte San Ludovico.

La polizia francese aveva appena preso in consegna l’uomo, quando questo si è tuffato in acqua e, a nuoto, ha raggiunto la spiaggia dei Balzi Rossi, per poi guadagnare la riva anche con l’aiuto di bagnini e di un poliziotto.

Una volta tornato a terra, l’albanese è stato riammesso in Francia.

[Per le foto si ringrazia L’Evidenziatore del Web]