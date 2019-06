Ventimiglia, il Sestiere Cuventu organizza il “I Trofeo Sestiere Cuventu”

Ventimiglia. Il Sestiere Cuventu, in collaborazione con il Barbone in Rock Restò e la collaborazione tecnica del Circolo Velico Ventimigliese organizza la regata “I Trofeo Sestiere Cuventu“.

I gozzi liguri gareggeranno in una regata sul miglio marino che avrà la partenza nel tratto di mare antistante il locale Barbone in Rock Restò in passeggiata Felice Cavallotti 55 e con giro di boa all’altezza della “Madonnina di Nervia”.

La gara inizierà alle 18 di domenica 16 giugno e sarà valida per la serie di regate “Disfida de li Gozzi”, torneo che porta punteggio alla propria squadra e poter scegliere la corsia preferita per il Palio di Agosto.

L’equipaggio biancorosso formato da Stefano Bianchi, Alberto Farisano, Emanuele Rinaldi, Daniele Morabito e Sergio Cosentino, dopo l’ottimo esordio dell’ultima regata, sono pronti a difendere la seconda posizione nella classifica provvisoria del torneo.

In base all’ordine di arrivo dell’ultima regata sono già state stabilite le corsie di regata; a partire da terra: in prima corsia vogherà con foga il Sestiere Ciassa, in seconda corsia agiranno i validi remi del Sestiere Burgu, in terza corsia, con slancio, prenderà mare il Sestiere Marina, in quarta corsia, sul centro, farà regata il Sestiere Cuventu, in quinta corsia, stenderà la scia il gozzo del Sestiere Campu.