Ventimiglia. Con l’82 per cento dei lavori marittimi completati, il costruendo porto di ‘Cala del Forte‘ è quasi pronto per accogliere i natanti. Sono 178 i posti barca per yacht da 6,5 a oltre 70 metri di lunghezza. Un piccolo gioiello, firmato Monaco Ports, che trasformerà la baia di Ventimiglia in un’oasi di lusso e ricchezza.

E se gli ormeggi sono già andati a ruba, in vendita nelle agenzie immobiliari c’è il complesso residenziale di lusso che si affaccerà sull’approdo turistico. Quarantaquattro appartamenti con vista sul mare che sorgeranno vicino a un centro commerciale con boutique, ristoranti, bar e un hotel. Il prezzo degli immobili è su richiesta.

A fare il punto sui lavori del porto a giugno 2019 è la società monegasca che lo gestirà per i prossimi 85 anni. Nel dicembre del 2018 è stata completata la costruzione del frangiflutti e delle pareti esterne dell’approdo. Completata, inoltre, l’installazione di tubazioni, cavi e infrastrutture tecniche sul frangiflutti e sulle pareti esterne.

Avanzamento lavori

[Foto id=470765]

«La costruzione del molo centrale (Molo d’Onore), del pontile esterno e del “Pontile B” è ora completa – si legge in una nota della Ports de Monaco – Tutti i dissuasori sono sul posto e sono attualmente in fase di installazione. E’ in corso la preparazione delle infrastrutture di ormeggio sottomarino».

Completato anche il bacino di sollevamento, pronto ad accogliere il travel-lift che sarà in grado di sollevare yacht fino a 30 metri. In costruzione, invece, l’ufficio portuale centrale. Così come in corso è il dragaggio e il livellamento alla profondità della baia.

Per quanto concerne i lavori a terra, con il consolidamento del pendio completato al 100 per cento e la costruzione del parcheggio sotterraneo in stato avanzato (95 per cento), verranno ora costruiti anche i locali destinati a ospitare i negozi e altri parcheggi. Secondo il cronoprogramma, i lavori termineranno a fine estate.