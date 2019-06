Ventimiglia. «Tralasciando tutte le amarezze degli ultimi sette anni, io devo ringraziare i ventimigliesi che in questa tornata elettorale mi hanno riservato la loro fiducia dicendomi ‘governaci con l’impegno e la passione di sempre’».

Lo ha detto, nel suo primo discorso ufficiale da sindaco al primo consiglio comunale, Gaetano Scullino.

«Devo dire che qualche anno è passato, ma la voglia di far bene è rimasta – ha aggiunto – La voglia di rendere la città più accogliente, più bella, più vivibile e sicura».

Scullino ha poi voluto plaudere all’ex sindaco, e ora consigliere di minoranza, Enrico Ioculano: «Con lui ci siamo confrontati, educatamente, sulle cose da fare. E’ stata una campagna elettorale seria e corretta. Faccio un plauso a Ioculano e mi auguro che lui, con la compagine di liste che lo accompagnavano, voglia amministrare insieme a noi per il bene della città». Il neo eletto sindaco si è complimentato anche con i candidati sindaci Giovanni Ballestra e con Antonino Falzone.

«Da oggi cercherò con tutte le mie forze di essere il sindaco di tutti, senza differenze – ha detto ancora Scullino – La mia porta sarà aperta. Ho bisogno di essere stimolato, aiutato, consigliato. Ho una certa esperienza ma l’esperienza non finisce mai, il momento di imparare non finisce mai. Sono a disposizione della mia maggioranza, della minoranza, ma soprattutto di tutti i cittadini».

Eletto presidente del consiglio comunale, all’unanimità dei voti (sedici consiglieri), Antonio Spinosi, che ha voluto dedicare la sua elezione al padre che «mi è sempre stato vicino, in silenzio come era suo uso, ma non mi ha mai fatto mancare il suo appoggio».

Vicepresidente del consiglio comunale è Federica Leuzzi, consigliere di opposizione.

«Penso che questa volta i ventimigliesi abbiamo votato bene – ha dichiarato Giovanni Ballestra – Dando alla città una giusta rappresentanza, con una compagine politica e civica e garantendo il giusto rinnovamento. Penso che mettere insieme esperienza a entusiasmo sia la giusta miscela per far ripartire la città».

«Credo che questa amministrazione abbia già iniziato bene – ha aggiunto il consigliere – Convocando un consiglio comunale nella sala adibita ad esso, non come cinque anni fa, quando il primo consiglio venne fatto in una piazza e io non partecipai nemmeno».