Ventimiglia, Fasuolo (Astro): «Via al dialogo con nuova giunta, contro la ludopatia inefficaci i limiti orari»

Ventimiglia. «Fino a ora i nostri dubbi sono stati ignorati, oggi per la prima volta siamo riusciti a esprimere le nostre perplessità alla nuova Amministrazione». Così Raffaele Fasuolo, consigliere dell’associazione Astro e responsabile per la Regione Liguria, al termine dell’incontro al comune di Ventimiglia con Matteo De Villa, assessore al commercio.

L’associazione è da mesi impegnata per una revisione dell’ordinanza emanata dall’ex sindaco Enrico Ioculano, che ha imposto il divieto di accendere gli apparecchi da gioco dalle 7 alle 19, consentendone il funzionamento solo dalle 19 alle 24 e dalle 24 alle 7. «È stato un incontro conoscitivo, abbiamo chiesto di essere ascoltati dalla nuova Giunta e siamo riusciti a esporre le nostre problematiche. Abbiamo fatto presente l’inefficacia del provvedimento sui limiti orari per combattere la ludopatia, un problema che va affrontato con altri approcci». spiega Fasuolo. «L’assessore si è incaricato di portare le nostre osservazioni alla Giunta, dunque ci aspettiamo a breve un nuovo incontro. Ringraziamo l’Amministrazione per la sensibilità e la disponibilità ad ascoltarci», conclude. RED/Agipro