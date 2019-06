Ventimiglia. Dopo anni, torna a funzionare la fontana di largo Torino. Come negli anni d’oro, il manufatto è di nuovo il primo segnale di bellezza, funzionalità ed efficienza della Città di Ventimiglia. Arrivando dalla Francia o dal Piemonte le strade convergono nella rotonda di Largo Torino che sino a ieri non era certo un bel biglietto da visita. «Ora finalmente possiamo gioire, sembra una piccola cosa ma in realtà un forte segnale di cambiamento», dice entusiasta il sindaco Gaetano Scullino. «Tutti dobbiamo volere una città bella, accogliente, ordinata e pulita – aggiunge – dalle piccole cose si vedono le intenzioni, sono lieto di aver contribuito a rendere bella questa aiuola e aver rimesso in funzione la fontana, ringrazio l’ufficio tecnico comunale e la ditta D’Andrea per l’opera svolta».

Presto tutta la città sarà pronta a ricevere con soddisfazione turisti e cittadini.