Ventimiglia. Sono stati nuovamente allontanati dall’Aurelia nei pressi di Ponte San Luigi, i giovani attivisti che da giorni creano un punto ristoro per i migranti che tentano di oltrepassare il confine con la Francia ma vengono respinti. A intervenire, come già ieri, è stata la polizia locale che ha fatto sgomberare l’area e allontanato il gruppo di attivisti francesi e canadesi.

Il sindaco Gaetano Scullino ha annunciato che i controlli saranno quotidiani e che non verranno accettate, sul territorio comunale, iniziative spontanee e non autorizzate di solidarietà in favore dei migranti. «Esiste un campo di accoglienza al Parco Roja – ha detto il sindaco – Gli stranieri non sono soli né abbandonati. Possono trovare lì tutto quello di cui hanno bisogno».