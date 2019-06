Ventimiglia, consigliere di opposizione si complimenta con il neo-eletto Scullino

Ventimiglia. «Vorrei complimentarmi con i vincitori delle elezioni comunali di domenica 26 maggio 2019 per la pacatezza dimostrata in questa prima settimana. Nessun eccesso di trionfalismo, nessuna polemica inutile e subito al lavoro. Ricordo 5 anni fa la sinistra non si comportò nella stessa maniera. Bravi veramente continuate così».

Lo ha detto il consigliere di opposizione Giovanni Ballestra, rivolgendosi alla neo insediata amministrazione capitanata dal sindaco Gaetano Scullino.