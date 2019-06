Ventimiglia, completata la giunta Scullino. Matteo De Villa assessore per Forza Italia

Ventimiglia. Sarà Matteo De Villa il quinto assessore in rappresentanza di Forza Italia con incarico al commercio. Dopo un incontro avvenuto ieri con Cristina D’Andrea, prima degli eletti in Forza Italia, la stessa ha dichiarato che i suoi attuali impegni di lavoro che la vedono impegnata a Milano le impedirebbero di assumere la carica di assessore, soprattutto in una Giunta super attiva con a capo il sindaco Scullino.

Matteo De Villa ha quindi accettato la richiesta di Scullino. Giovane e abile imprenditore completa la qualificata Giunta Scullino. Una Giunta giovane e competente, come aveva promesso il Sindaco Scullino.

Cristina D’Andrea assumerà l’incarico di capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale.

Gli altri assessori sono: Simone Bertolucci, vicesindaco con deleghe a Turismo, Manifestazioni e Sport, Tiziana Panetta e Mabel Riolfo, che si divideranno le deleghe a Urbanistica, Servizi sociali, Anziani e Scuola; Giovanni Ascheri con deleghe a Lavori pubblici, ambiente.

Fuori da incarichi politici Domenico Nico Martinetto, che con la sua lista civica ‘Ventimiglia nel cuore’ è stato fondamentale per la vittoria la primo turno di Scullino.