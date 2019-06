Ventimiglia Calcio, Fabio Luccisano è l’allenatore della prima squadra per il prossimo campionato di Promozione

Ventimiglia. Il Ventimiglia Calcio ha scelto l’allenatore per il prossimo campionato di Promozione: si tratta di Fabio Luccisano, il tecnico che ha firmato l’ultimo passaggio in Eccellenza nella stagione 2013-14.

L’accordo è stato raggiunto nelle scorse ore e pone fine alla girandola di indiscrezioni di questi ultimi giorni. A Luccisano, vero cuore granata, allenatore sempre amato dallo spogliatoio, la società aveva affidato nella scorsa stagione la juniores e, nell’ultimo scorcio di campionato, anche la prima squadra.

Ad affiancarlo, come vice, sarà Paolo “Lambo” Lamberti, bomber dalla carriera leggendaria e approdato, dopo alcune stagioni in maglia granata, sulla panchina dell’Ospedaletti come numero 2 di Carlet.

Ad entrambi i coach il Ventimiglia Calcio augura buon lavoro. Adesso si tratta di mettersi attorno ad un tavolo per costruire la squadra che – al più presto – dovrà riportare in Eccellenza la compagine ventimigliese.