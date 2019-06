Ventimiglia Calcio, Diego Bevilacqua allenerà la juniores nella stagione 2019-2020

Ventimiglia. Diego Bevilacqua allenerà la juniores del Ventimiglia Calcio nella stagione 2019-20. Lo affiancherà, come vice, Vincenzo Giglio.

A Bevilacqua e Giglio il compito di migliorare ulteriormente una compagine giunta al quarto posto nel campionato di secondo livello e che ha fallito i play-off per un paio di punti. Nella stagione 2018-19 Diego Bevilacqua ha allenato gli allievi e, per un breve periodo, è stato vice di Luccisano in prima squadra.

Giglio invece era già numero 2 in panchina della juniores nel campionato conclusosi da poco.