Ventimiglia. Si è concluso venerdì 31 maggio presso il Teatro Comunale il progetto teatro dei bambini della scuola Primaria e dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia di Santa Marta con lo spettacolo “Roald”.

In una società, in cui purtroppo la lettura è sempre meno considerata dai ragazzi, le insegnanti hanno scelto di intraprendere un percorso attraverso un progetto lettura, facendo conoscere loro le opere di Roald Dahl. Grazie alla sua creatività ed originalità i suoi romanzi hanno coinvolto e appassionato i bambini. Sulla base di ciò il maestro Davide Barella ha messo in scena alcune delle opere di Dahl; dirigendo i piccoli grandi protagonisti con la sua energia e la sua verve comunicativa.

La festa della grande famiglia di Santa Marta si è conclusa con il canto “Viva la libertà” di Jovanotti. Alla presenza di genitori, amici e nonni i piccoli attori hanno portato a termine lo spettacolo riscuotendo un notevole successo. Grazie ancora una volta al maestro Davide Barella per aver saputo creare con le insegnanti e con i bambini un rapporto di scambio di emozioni e di conoscenze. Un ringraziamento speciale al neo sindaco Antonio Gaetano Scullino per aver dedicato un po’ di tempo per venire ad assistere a tutto lo spettacolo.