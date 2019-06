Veicoli aziendali guidati dai frontalieri, Parodi: «La Lega mantenga le promesse e cambi la norma»

Ventimiglia. «In questo momento, alla presidenza del Consiglio, l’avvio del decreto sicurezza bis. Il primo decreto sicurezza ci ha messo in condizione di poter essere sanzionati e il possibile sequestro del mezzo per chi circola con in veicolo aziendale targato Monaco, San Marino e Svizzera. Un primo effetto, negativo, è stato il blocco delle assunzioni di autisti italiani e si prospetta il possibile licenziamento di chi già lavora» commenta Roberto Parodi, frontaliere di Forza Italia.

«Oggi si spera che la lega mantenga le promesse fatte in campagna elettorale e cambi la norma. L’occasione è questa anche se da quanto emerge non si vede traccia nei 18 articoli del decreto.Vedremo che succederà in fase di conversione. È mia intenzione coinvolgere alcuni parlamentari, che in passato ci hanno già aiutato, per presentare degli emendamenti al testo. Una legge che non ha tenuto conto dei frontalieri nonostante alcuni parlamentari liguri conoscevano questa condizione. Mi auguro che si superi questo errore senza aspettare ancora. Il tempo delle promesse è passato adesso servono i fatti».