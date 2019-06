Vallecrosia. «La via privata Bella Vista non viene in alcun modo sottoposta a manutenzione per cui accade che le buche che si producono sull’asfalto vengano ripristinate dalla buona volontà dei cittadini – segnala un cittadino – Una pericolosa buca si era prodotta proprio nella seconda curva salendo, mettendo a repentaglio la viabilità quando due veicoli si incontravano in quel punto, dove la carreggiata è molto stretta».

«Ieri mattina, due cittadini stranieri, abitanti in zona, di “motu proprio” hanno provveduto al ripristino dell’asfalto, rendendo nuovamente agevole il transito. La cosa è degna di nota e di essere conosciuta» – fa sapere il Cav. Giovanni Govoni.