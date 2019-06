Vallecrosia, la città alta ospita la gara di mountain bike “ValleXCrosia”

Vallecrosia. ValleXCrosia, gara di mountain bike nella specialità Cross Country, andrà in scena domenica 16 giugno nella città alta.

La gara della F.C.I. (Federazione Ciclistica Italia), accessibile a tutti i tesserati della federazione e ad altri enti, vedrà biker, di ogni età e di ogni livello, sfidarsi su un tracciato che comprende una parte di sentieri in terra, mulattiere, strade in cemento ed infine i tipici “carugi”. La partenza è prevista intorno alle 9.45, mentre l’arrivo, posizionato in piazza del Popolo, verso le 12. La festa continuerà con il Pasta Party, la buona cucina, le premiazioni e tanta musica.

L’evento è reso possibile grazie al coinvolgimento e alla sinergia di parecchie entità: gli assessorati allo Sport e Manifestazioni del Comune di Vallecrosia, l’Associazione Sportiva “Unbroken Racing Team” di Ventimiglia, la locale Associazione “Il Borgo Antico” e soprattutto grazie alla passione di tanti volontari.