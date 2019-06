Vallecrosia. Il conducente di uno scooter di grossa cilindrata è rimasto ferito in modo piuttosto serio dopo essersi scontrato con un’auto, una Ford con targa tedesca, probabilmente mentre effettuava una manovra di sorpasso. E’ successo all’altezza del civico 136 di via Colonnello Aprosio.

L’uomo viaggiava in direzione Bordighera, quando ha tentato di superare l’auto che lo precedeva. Nello stesso frangente, però, nella direzione opposta stava sopraggiungendo una Toyota francese. L’impatto è stato inevitabile e lo scooterista ha avuto la peggio, urtando la vettura straniera per poi finire contro la Ford.

Sul posto è accorso il personale sanitario del 118, con due ambulanze: quella delle Croce Azzurra di Vallecrosia che ha soccorso il conducente di una delle due auto coinvolte, che per lo spavento ha accusato un malore ed è svenuto. Un equipaggio della Croce Rossa di Bordighera ha invece soccorso lo scooterista, che ha riportato un gravissimo trauma a un piede, tanto da essere trasportato direttamente al Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto anche la polizia locale di Vallecrosia che dovrà ricostruire l’incidente.