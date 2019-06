Vallecrosia, approvata convenzionale per la realizzazione delle infrastrutture in banda ultra larga

Vallecrosia. «La nostra amministrazione ottiene un altro importante risultato per la crescita e lo sviluppo cittadino, in quanto è stato approvato un piano di azione nazionale per lo sviluppo economico, sociale e territoriale che prevede interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, attraverso il Ministero delle Comunicazioni per il tramite della società infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia S.p.a.», dichiara il sindaco Armando Biasi.

«Un lavoro di squadra con i nostri funzionari garantirà la banda ultra veloce al nostro Centro Storico e il passaggio della linea lungo la via Aurelia, la passeggiata a mare e la provinciale. Un intervento totalmente finanziato dal Ministero per un importo di oltre 30.000 euro.

I lavori avranno inizio entro due mesi agevolando anche l’installazione del nuovo impianto di videosorveglianza.

Nel ringraziare tutti coloro che hanno lavorato alla pratica, confermo il nostro continuo impegno nella ricerca di fondi pubblici, essendo questo il 10° ottenuto in un anno di amministrazione. Il suddetto intervento darà un servizio di qualità a molti cittadini di Vallecrosia».