Vallebona, il sindaco Guglielmi: «Inizio il terzo mandato con lavori per migliorare il paese»

Vallebona. «E’ la prima volta che una donna è per tre volte sindaco a Vallebona, ma è anche la prima volta che c’è una lista sola – dichiara il primo cittadino Roberta Guglielmi – Abbiamo lavorato tanto per unire di più il paese e cerchiamo di continuare a farlo: ad avere relazioni, a confrontarci con i cittadini e ad ascoltarli per capire quali sono le loro esigenze».

E’ appena iniziato ufficialmente il terzo mandato del sindaco Roberta Guglielmi e già si è messa all’opera per migliorare il paese: «Proseguiamo con un lavoro molto importante: il progetto dell’eco efficientamento su tutto il palazzo comunale cercando di portarlo a termine facendo un bel lavoro. Nel frattempo speriamo di finire al più presto altri piccoli interventi, che erano iniziati, come ridare ai bambini del paese il campetto, vicino al comune, che sarà in erba sintetica». «Oggi intanto terminerà la rimessa a nuovo dei bagni pubblici nel centro storico – annuncia soddisfatta Roberta – Un lavoro che non siamo riusciti a finire entro il mandato precedente ma che finiamo all’inizio del nuovo».

Dopo il giuramento di ieri sera, alla prima seduta del nuovo consiglio comunale, e dopo aver nominato la Giunta ora Guglielmi si pone dei nuovi obiettivi: «Vorrei portare avanti la sistemazione delle isole ecologiche. Aspettando che parta con tutto il comprensorio intemelio il progetto della raccolta e trasporto dei rifiuti, avremo piacere comunque nel frattempo di sistemare queste isole ecologiche che a oggi sono isole in prossimità stradale per rendere così il nostro paese più decoroso».