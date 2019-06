Bordighera. Martin Pinckney, uno studioso americano della Virginia, che si sta specializzando in Teologia in Svizzera, ha trascorso, insieme alla moglie, qualche giorno sulle tracce di George MacDonald: il letterato scozzese che scelse di edificare la sua residenza in Italia a Bordighera. MacDonald vi trascorse un lungo periodo con la famiglia nella speranza che il clima mite della Liguria potesse giovare alla loro fragile salute.

Insieme alla storica Gisella Merello, la coppia si è recata al cimitero inglese per rendere omaggio alle tombe dove sono tumulati George MacDonald, la moglie Louise e le figlie Grace e Lilith.

Accolti dalla direttrice Daniela Gandolfi e dai bibliotecari Elena Rscosso e Giovanni Russo, i due americani hanno visitato il museo Bicknell, luogo creato da uno dei migliori amici di MacDonald a Bordighera. Clarence Bicknell infatti aveva individuato il terreno su cui MacDonald fece costruire la sua Casa Coraggio, dove con grande generosità ospitava dai più poveri e modesti bordigotti ai più raffinati britannici soggiornanti in zona.

Dopo sono passati ad ammirare dall’esterno la residenza di MacDonald, ora trasformata in condominio, che tuttora ricorda ai passanti l’illustre proprietario grazie ad una targa in facciata; la placca è posta vicino a quella che testimonia un altro ospite importante del palazzo, l’italiano Edmondo de Amicis, che proprio qui vi morì nel 1908.

Grande interesse ha avuto per Pinckney la ricchissima sezione di volumi di pregio riguardanti MacDonald conservati nella Biblioteca Civica Internazionale e messi a disposizione dalla bibliotecaria Simona Beghelli e dal presidente del Consiglio Comunale Marco Farotto.

Per completare l’immersione nell’atmosfera vissuta da MacDonald a Bordighera i due americani sono stati accompagnati a visitare l’ex chiesa Anglicana, che i MacDonald frequentavano attivamente. Ultima tappa è stata la mostra Monet, ritorno in Riviera per comprendere, visionando il ricco apparato fotografico e i dipinti di fine Ottocento in mostra, il paesaggio della Bordighera dell’epoca.