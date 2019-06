Under 19 femminile, il sogno delle ragazze della Rari Nantes Imperia si ferma alle semifinali

Imperia. Dopo un percorso emozionante, la Rari Nantes Imperia under 19 si ferma alle semifinali nazionali. Le ragazze di Merci Stieber brillano al sabato ma accusano oltremodo stanchezza e tensione nei match della domenica.

Alla piscina Colzi-Martini di Prato, le giallorosse battevano Splash Nuoto, 10-8, guadagnandosi l’accesso alle semifinali nel girone toscano. Il palcoscenico della fase successiva è la piscina Bellariva di Firenze dove le imperiese affrontano le locali, Acquachiara e NC Milano.

Imperia scende in acqua, alle 18 del sabato, contro le campane. L’avvio è decisamente pessimo e le scorie della sfida mattutina si fanno sentire. All’inversione di vasca però le Rari-Girls mostrano i muscoli e in tre minuti ribaltano il risultato con un parziale di 4-0, grazie alla tripletta di Accordino ed ai gol di Ferraris ed Anna Amoretti. Nel finale il portiere Giai abbassa la saracinesca e diventa grande protagonista: prima neutralizza il penalty della possibile parità poi ipnotizza le avanti avversario per ben due volte in situazioni di uno contro zero. Alla sirena finale, il tabellone recita 5-4 per la Rari.

Purtroppo la musica cambia nelle partite della domenica. Le Rari-Girls sembrano stanche e non ancora pronte ad affrontare così tanti impegni in poche ore. Peraltro il sorteggio non è benevolo e la Rari gioca due partite in quattro ore, a cavallo del pranzo.

Contro la Rari Nantes Florentia, Imperia rimane in partita nei primi minuti: il centroboa Anna Amoretti firma il primo pari poi le fortissime toscane (quattro gigliate giocano stabilmente in A1) scappano nel punteggio. Ad inizio del secondo periodo, capitan Mirabella sigla il 2-4 che potrebbe riaprire il match ma, all’azione successiva, Florentia da il via alla goleada terminata poi 17-2.

La sfida contro Milano diventa così decisiva per il passaggio del turno. Le squadre dapprima si pungono a vicenda (2-2 il primo parziale), poi la Rari si blocca mentre le milanesi continuano a marciare. All’intervallo lungo il tabellone dice 6-2 per le lombarde. La Rari limita i danni e prova l’assalto negli ultimi minuti: le giallorosse giocano col ‘coltello tra i denti’ ma Milano conserva il doppio vantaggio e vola alle finali col risultato di 8-6.

Il cammino si ferma a Firenze ma le Rari-Girls hanno emozionato e soprattutto hanno saputo lottare guidate da Merci Stieber, rendendo orgogliosi società e tifosi giallorossi.

I TABELLINI

R.N.IMPERIA – ACQUACHIARA 5-4

(1-3; 0-1; 4-0:0-0)

Imperia – Giai, Amoretti M., Martini, Platania, Amoretti A. 1, Mirabella, Cappello, Ferraris 1, Cerrina, Accordino 3, Rosta, Sattin, Repola

Note: uscita per limite di falli n.3 Acquachiara nel quarto tempo

R.N.IMPERIA – R.N.FLORENTIA 2-17

(1-4; 1-4; 0-5; 0-4)

Imperia – Giai, Amoretti M., Martini, Platania, Amoretti A. 1, Mirabella 1, Cappello, Ferraris, Cerrina, Accordino, Rosta, Sattina, Ruma, Iazzetta.

Florentia – Banchelli, Guerci, Mandelli 2, Cordovani 3, Francioni 4, Nesti 3, Bessi 1, Lepore, Morelli 1, Bonaiuti 2, Mugnai 1, Giglioli, Sabatini.

Note: uscita Martini (I) per limite di falli nel quarto tempo

R.N.IMPERIA – NC MILANO 6-8

(2-2; 0-4; 1-1; 3-1)

Imperia – Giai, Amoretti M., Martini, Platania, Amoretti A. 1, Mirabella 2, Cappello, Ferraris, Cerrina, Accordino 2, Rosta 1, Sattin, Repola

Milano – Friz, Iglio, Moroni, Di Lernia, Murer cap., Negri, Arcari, Campo, Pinto, Zandali, Beretta, Di Meo, Di Pierro. All.: Binchi