Bordighera. Dalle penne al ragù di melanzane e pesce spada alla acciughe fritte. Il meglio della gastronomia in una location unica: ha preso il via stasera “Bordighera Un Paese di Sapori” che si svolgerà anche domani, venerdì 28 giugno a partire dalle ore 19.

L’evento, organizzato dalla Confcommercio di Bordighera in collaborazione con il Comune di Bordighera e il contributo della Camera di Commercio Riviere di Liguria, è dedicato al buon cibo, che in questo caso si abbina perfettamente alla suggestiva Bordighera Alta: location ideale per accompagnare il visitatore e turista in un percorso enogastronomico tra i carruggi e le piazze, alla scoperta delle eccellenze del territorio, gustando i piatti preparati dai migliori ristoratori locali accompagnati dalla musica dal vivo.

Tutto servito con bicchieri, posate e piatti rigorosamente ‘plastic free': per divertirsi, pensando all’ambiente.