Un guardacoste d’altura della Guardia di Finanza nel costruendo porto di Ventimiglia

Ventimiglia. Un sopralluogo del guardacoste d’altura G78 della Guardia di Finanza all’interno del costruendo porto di Ventimiglia ha destato curiosità e interesse da parte di molti cittadini che hanno visto l’imponente imbarcazione delle Fiamme Gialle attraccare nel porticciolo.

In realtà si tratterebbe di un sopralluogo tecnico sulla banchina per verificare quello che in futuro sarà il posto barca messo a disposizione per le forze dell’ordine. Era presente anche il capitano Tommaso Garofalo, comandante della Guardia di Finanza di Ventimiglia, che ha fatto una visita sulla nave.

Non è la prima volta che natanti delle Fiamme Gialle visitano il porto, questa volta, però, l’imbarcazione non è passata inosservata per via delle sue imponenti dimensioni.