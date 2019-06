Carissimi lettori, amici, insegnanti e “grandissima” redazione di Riviera24.it: grazie! Grazie per essere stati con noi, per averci seguito e supportato, consigliato e spronato.

Sembra ieri, quando il nostro progetto ha visto la luce con i primi articoli di visita in redazione per vivere da vicino come nasce una notizia. E siamo già alla chiusura di questa nostra avventura.

Ogni mese abbiamo scritto e condiviso per rendervi partecipi e farvi entrare nel nostro modo di vedere e vivere il mondo. I dati ci confermano che vi è piaciuto trascorrere un anno come uno di noi: 1.500 visualizzazioni è stata la media per articolo.

È giunto il momento di andare in vacanza e per noi di 5ª, seppur con una certa tristezza, di prepararci ad affrontare un nuovo capitolo della nostra avventura. Passiamo il testimone ai nostri compagni e da qui continueremo.

Alla redazione di Riviera24.it, ai nostri insegnanti va la nostra gratitudine per le opportunità ricevute delle quali faremo tesoro per il futuro.

I ragazzi della scuola A. Rubino