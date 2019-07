Tutto pronto per la serata finale del 23° trofeo Città di Sanremo

Sanremo. Saranno le squadre dell’Elia Cashemere e della Union Services retail/Buena vista a giocarsi alle 22 di questa sera la finale del 23° trofeo città di Sanremo, per la prima volta sarà Radio Intemelia (Media Partner dell’evento) a fare la radiocronaca in diretta della serata finale.

Le semifinali si sono vissute sul filo dell’equilibrio e su capovolgimenti continui di risultati, la squadra dell’Elia cashmere ha avuto meglio ai supplementari per 6 a 4 sui giovani ragazzi del System Garden, sostenuti da un folto pubblico, mentre la Union Services Retail ha avuto la meglio su Botti Cathering solamente dopo i calci di rigore dopo che i tempi supplementari si erano conclusi sul 5 a 5.

La serata inizierà alle 21 con la finale per il terzo posto, mentre al termine della finale vi saranno le premiazioni con la presenza delle autorità locali sportive e amministrative. Ci sarà la possibilità di rifocillarsi con bibite fresche, rostelle, carne alla brace, sui tavoli adiacenti al campo per passare una serata diversa all insegna dello sport e buon cibo.