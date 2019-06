Tutto pronto per il Festival Nazionale di beach volley a Sanremo

Sanremo. Dopo il successo dello scorso anno, anche quest’anno la polisportiva Rivera volley Grafiche Amedeo ottiene il successo sperato sia in termini di iscrizioni 30 coppie sia in termini turistici al Festival Nazionale di beach volley di Sanremo, infatti rappresentano tutto il nord centro Italia (Piemonte – Lombardia – Emilia Romagna – Triveneto – Toscana – Liguria).

Tra i giocatori più rappresentativi confermati in tabellone c’è la coppia D’Auria – Parodi (giocatore nazionale indoor), Barlassina – Aliotti (vice campione italiano under 21 – giocatori indoor di Super Lega serie A ), Massimo D’Aoglio giocatore di A2 – I Beachers Avalle – Crusca vincitore della tappa dello scorso anno) tra i giocatori locali la coppia Balestra- Taramasco e molte copie in classifica punti tra le prime 40 in Italia.

Quindi il Trofeo Olio Amoretti e Garzano si presenta molto interessante dal punto di vista della qualità del gioco e ripropone il beach volley nazionale sulle spiagge di Sanremo e della Riviera di Ponente.