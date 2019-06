Badalucco. Grande successo per il torneo di calcetto organizzato dagli educatori dei progetti di aggregazione giovanile e che ha visto sfidarsi i ragazzi del Triangolo di Badalucco (gestito dall’Associazione Effetto Farfalla) e del Baraonda di Sanremo (gestito dalle coop. Ancora ed E.T.).

Il match, che si è disputato lo scorso lunedì nel campo del comune di Badalucco, ha ottenuto un notevole riscontro tra i ragazzi tanto da dover organizzare diverse partite, dividendo le squadre tra over e under 14. In entrambe le partite ad aggiudicarsi la vittoria sono stati i ragazzi di Sanremo, che hanno avuto la meglio nonostante giocassero in trasferta.

di 9 Galleria fotografica Triangolo di Badalucco









Il pomeriggio, che ha visto la partecipazione di oltre 50 ragazzi tra giocatori e tifosi, si è concluso con una festosa merenda tutti insieme. «Siamo contenti che i ragazzi abbiano aderito in massa a questa iniziativa – commentano gli educatori – erano ormai settimane che si preparavano a questa partita. Al di là del risultato comunque la nostra più grande vittoria è quella di essere riusciti anche quest’anno ad organizzare una bella collaborazione tra le varie realtà che si occupano di adolescenti sul nostro territorio. Speriamo di aumentare sempre più queste occasioni di incontro e scambio».